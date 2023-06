I convocati dell’Under 21 per l’Europeo: la decisione su Tonali

Il Campionato Europeo Under 21 è ormai alle porte, tutti i giocatori nati dal primo gennaio 2000 in poi sono pronti a scendere in campo. L’Italia Under 21 di Paolo Nicolato è pronta per affrontare il Campionato Europeo, tra i convocati ufficiali spunta il nome del centrocampista rossonero.

Sandro Tonali tra i convocati di Nicolato

Ora è ufficiale. Sandro Tonali non parteciperà alla Nations League con la Nazionale maggiore, ma prenderà parte della squadra di Nicolato per l’Europeo Under 21. Il centrocampista rossonero farà parte della squadra di Nicolato con lo scopo di riportare la Nazionale Azzurra vincente nella competizione giovanile. L’Italia Under 21 infatti non vince una competizione da tempo, le ultime edizioni sono state vinte da Spagna e Germania. Tonali in centrocampo giocherà al fianco di Edoardo Bove, Giovanni Fabbian, Jacopo Fazzini, Fabio Miretti, Samuele Ricci, Nicolò Rovella. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone)

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Monza), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

Quando gioca l’Italia Under 21?

Il primo appuntamento per gli Azzurri dell’Under 21 è fissato il 22 giugno con Francia-Italia, a seguire 25 giugno con Svizzera-Italia e il 28 giugno con Italia-Norvegia.