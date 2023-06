Ibrahimovic saluta il Milan? La mossa della società

Continua il calvario di Zlatan Ibrahimovic, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio che lo ha messo k.o con tutta probabilità gli impedirà di scendere in campo questo weekend contro il Verona. Il Milan però per omaggiare lo svedese in caso di forfait è pronto a fare una festa per salutare definitivamente l’attaccante simbolo della rinascita rossonera

I numeri di Ibrahimovic

La carriera dello svedese al Milan si può dividere in due spezzoni, il primo tra il 2010 e il 2012, in cui in 61 presenze ha confezionato 42 reti riuscendo a vincere svariati trofeo, su tutti la Serie A nel 2010/2011. La seconda parte, il “bis” è arrivato nel gennaio del 2020 ad oggi, con 64 presenze e 34 gol. Dopo i primi due anni ad altissimo livello, uno scudetto vinto e la palma da uomo spogliatoio, in questa stagione lo svedese ha avuto tanti problemi fisici, giocando solamente 4 partite, segnando solamente una rete.