Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere, nel mirino dei Blues c’è Onana dell’Inter ma non solo. Gli inglesi, infatti, hanno gli occhi puntati anche sul portiere del club rossonero, ma il Milan non sembra interessato all’offerta.

Il Chelsea sta cercando un nuovo portiere da inserire all’interno della rosa, nel mirino ci sono due grandi portieri: Onana dell’Inter e Mike Maignan del Milan. André Onana, è valutato 58 milioni di euro dall’Inter. I nerazzurri potrebbero decidere di vendere l’estremo difensore camerunense, quindi al momento l’offerta non è stata respinta del tutto ed è ancora da valutare.

Chelsea? Il club rossonero e Maignan non ci stanno

D’altra parte, il club inglese ha formulato già una prima offerta anche per il club rossonero, respinta però dal Diavolo. Secondo quanto riportato da FootMercato, il portiere francese non gradisce la destinazione londinese visto che il Chelsea il prossimo anno non giocherà le Coppe europee e vuole a tutti i costi partecipare alla prossima edizione di Champions League in maglia rossonera.

Magic Mike, dunque, ha solo in testa di rimanere al Milan. Nonostante l’infortunio, il portiere ex Lille si è dimostrato un elemento fondamentale in questa stagione, che ha visto la squadra consolidarsi in Champions e sfiorare una clamorosa finale europea.