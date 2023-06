Il Milan accelera per Frattesi: pronta una contropartita!

Dopo la partenza di Tonali il Milan vuole Frattesi. Per abbassare le richieste del Sassuolo potrebbe essere inserita una contropartita.

Dopo la scottante sconfitta ottenuta con l’Inter nel derby di mercato per Thuram, il Milan è pronto a sfidare nuovamente i cugini nerazzurri per Davide Frattesi. Il calciatore italiano è considerato dalla società rossonera il nome giusto per rinforzare il centrocampo e la dirigenza è pronta a trattare con Carnevali. Il Sassuolo ha già un accordo di massima con l’Inter per circa trentacinque milioni di euro. Il Milan quindi dovrà presentarsi con un’offerta di almeno quaranta milioni, ma deve aspettare la conclusione del trasferimento di Tonali.

Per abbassare le pretese del Sassuolo, Moncada sta pensando di inserire una contropartita nell’affare. Il nome più gettonato per essere inserito nella trattativa è quello di Lorenzo Colombo. L’attaccante rossonero ha tutte le caratteristiche che piacciono ai neroverdi: giovane, italiano, con grandi margini di crescita. Colombo ha concluso la scorsa stagione al Lecce con 5 goal e ha un valore di mercato di circa dieci milioni.

Le altre due opzioni sono Maldini e Pobega. Il primo, autore di una stagione discreta a La Spezia, coronata segnando a Milan e Inter, sarebbe pronto ad accettare la destinazione. Pobega invece, che piace molto a Carnevali, non vorrebbe fare un passo indietro lasciando il Milan per trasferirsi al Sassuolo.

Come cambierebbe il Milan con Frattesi

Stefano Pioli sta già pensando a come organizzare il Milan per la prossima stagione. L’idea sarebbe quella di continuare con il 4-2-3-1, ma molto dipende dal mercato. Difatti, se dovesse arrivare Frattesi, il tecnico ha già pronto il passaggio al 4-3-3. Il centrocampista italiano infatti ha dichiarato espressamente che vuole continuare a giocare in un centrocampo a tre per sfruttare al meglio le sue doti e Pioli è pronto ad accontentarlo cambiando modulo.