Il Milan accelera su Tielemans, duello aperto con la Roma: svelata la volontà del calciatore

La stagione rossonera, rispetto quella precedente coronata con la conquista dello Scudetto, è stata deludente sotto alcuni aspetti: dopo un buon inizio di Campionato, nella seconda parte di stagione i ritmi e l’intensità della squadra sono calati notevolmente e raggiungere il quarto posto è stato un vero e proprio calvario.

In Champions League il Milan sembrava potesse avere una marcia in più: il buon cammino durante i gironi, le vittorie con Tottenham e Napoli. Ma poi lo stop anche lì, contro l’Inter, in semifinale.

Calciomercato Milan, accelerata per Tielemans: i dettagli

Uno dei reparti che forse è mancato di più nel finale di stagione è stato sicuramente il centrocampo, complice anche i pochi ricambi all’altezza a disposizione di Pioli. Per la prossima stagione, il reparto centrale sarà uno su cui la società rossonera opererà.

L’infortunio di Bennacer costringe i rossoneri a muoversi nel mercato per cercare un’alternativa all’algerino, che rimarrà fuori per tutta la prima parte della stagione. Secondo quanto riportato da Sports Zone, un primo rinforzo a centrocampo potrebbe essere Youri Tielemans.

Tielemans Calciomercato

Il centrocampista belga sarà un giocatore svincolato, proveniente dal Leicester City, e l’interesse reciproco avvicina sempre di più le parti: Geoffrey Moncada, capo scout rossonero, sta lavorando per portare il belga a Milano. Il giocatore, classe ’96, sembrerebbe interessato al progetto rossonero. Per lui rimane vivo l’interessa della Roma e del Galatasaray.