Il Milan cede metà rosa: un rossonero verso la Turchia

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo, ma prima di effettuare nuovi acquisti è necessario cedere alcuni esuberi

L’estate del Milan non è partita certamente con il piede giusto. Pochi giorni dopo l’ultima partita di campionato contro l’Hellas, ed il conseguente addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, c’è stato il pesantissimo scontro che ha portato alla rottura tra il duo Maldini-Massara e Gerry Cardinale.

Con il licenziamento dei due dirigenti, moltissimi tifosi si sono interrogati e si stanno interrogando tutt’ora sulla rosa del Milan e sulla sua competitività ora che è venuto a mancare uno dei capisaldi della storia del club.

Nessun grande nome a sostituirli, infatti il presidente americano Ha optato per una soluzione interna, con Moncada a dirigere il tutto.

L’attuale dirigente ha già chiuso due colpi in entrata, con Sportiello prelevato dall’Atalanta che andrà a fare il secondo di Maignan, e a centrocampo dal Chelsea è appena arrivato Loftus-Cheek.

Prima di pensare a nuovi acquisti, però, con tantissimi nomi in ballo, tra cui Romero della Lazio oppure lo stesso Pulisic del Chelsea, è tempo di cedere gli esuberi presenti nella rosa di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, tanti esuberi da piazzare per Moncada

La stagione 2022/23 ha portato con sè tantissimi dubbi e tantissime perplessità su svariati calciatori presenti all’interno della rosa rossonera. Il primo a fare le valigie, però, non è stato uno di quei calciatori che erano già pronti a salutare dopo questa stagione sottotono, bensì un top player che si sperava potesse diventare bandiera ma che invece giocherà in Premier League al Newcastle, ossia Sandro Tonali.

Nonostante i quasi 80 milioni incassati, Moncada vuole sfoltire comunque la rosa liberandosi di quei giocatori che per Pioli non fanno parte del progetto tecnico come Origi, Rebic, e lo stesso De Ketelaere.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’obiettivo dei rossoneri è quello di alleggerire il monte ingaggi e ricavare altro denaro da reinvestire, ma il tutto non sarà affatto facile.

Per quanto riguarda Origi e Rebic, i due hanno, oltre Leao, gli ingaggi più alti della rosa, con il primo che guadagna 3.5 milioni di euro all’anno ed il secondo invece addirittura 4. L’idea della società, che è basata solo sulla sostenibilità, è quella di venderli entrambi. L’inglese piace in Inghilterra ed in Turchia mentre per quanto riguarda il croato si è fatta avanti una squadra, il Besiktas, chiedendo però solamente il prestito e non l’acquisto a titolo definitivo.

Le parti si riaggiorneranno e l’operazione potrebbe chiudersi anche negli ultimi giorni di mercato.

Per quanto riguarda invece De Ketelaere la situazione è leggermente diversa. L’ad Furlani e Moncada credono ancora nel giocatore, che dovrebbe rimanere, am se dovesse arrivare una proposta che non creerebbe minusvalenza, quindi almeno 28 milioni, il belga verrà ceduto.

Una squadra alla finestra è l’Atalanta, che gradisce il giocatore ma non ha ancora avanzato una proposta ufficiale. I club potrebbero sedersi ad un tavolo solamente in caso di prestito con diritto a determinate condizioni.