Il Milan insiste per Frattesi: pronta una contropartita per il Sassuolo

Il Milan è ancora sulle tracce di Davide Frattesi, per arrivare a lui però, il club rossonero ha ideato un piano preciso.

Con l’addio di Sandro Tonali, ormai vicinissimo al Newcastle, il Milan perde un pezzo consistente del proprio centrocampo. Si pensa quindi ai probabili sostituti e in cima alla lista dei desideri figura un altro nome italiano: Davide Frattesi. Il club rossonero però ha le idee molto precise su come adoperare.

Colombo al Sassuolo per arrivare a Frattesi?

Dunque il Milan pesca in casa Sassuolo. Il talento neroverde è comunque richiesto da molte squadre di Serie A ed è un giocatore molto apprezzato in Italia oramai prossimo ad approdare in un grande club.

Secondo quanto riportato da SportMediaset Milan e Sassuolo si siederanno a tavolino per discutere della trattativa già dalla prossima settimana. Il prezzo fissato dal Sassuolo, per il 23enne, è di 40 milioni di euro. Il Milan vorrebbe strapparlo a meno ed inserire nella trattativa una pedina in più.

Sarebbe Lorenzo Colombo la contropartita offerta dal Milan al Sassuolo. L’attaccante classe 2002 può quindi essere un punto chiave per mandare in porto la trattativa per il centrocampista italiano.