Il Milan spinge per Nelson e Chukwueze. accadrà questa settimana!

Il Milan accelera per i due esterni, sono loro i nomi più caldi per le fasce: appuntamento importante in settimana per concludere

Con ogni probabilità quest’estate il Milan interverrà sul mercato per rafforzare il reparto offensivo. Ad oggi gli unici certi di non lasciare il Milan sono Olivier Giroud e Rafael Leao, ma come intuibile c’è bisogno di qualche altro innesto per completare il reparto.

Da alcune settimane sono insistenti le voci che vogliono Reiss Nelson, esterno inglese di proprietà dell’Arsenal, questa stagione in prestito al Feyenoord e Samuel Chukwueze, nigeriano del Villareal, nel mirino di Moncada e Furlani, nuovi responsabili delle operazioni di mercato rossoneri dopo l’addio di Maldini e Massara.

Calciomercato Milan, Nelson e Chukwueze sono possibilità concrete

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, questa settimana sono in programma nuovi incontri per definire le situazioni legate a Nelson e Chukwueze.

Per l’esterno nigeriano il Villareal chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro per farlo partire, inoltre bisognerà battere la concorrenza dei tanti grandi club interessati al calciatore.

D’altro canto Reiss Nelson è in scadenza con l’Arsenal. I Gunners gli hanno proposto un rinnovo da 3,5 milioni di euro l’anno, ma l’esterno non ha ancora accettato ufficialmente, si parla solo di un accordo verbale. Il motivo sarebbe da ricondurre proprio all’interesse del Milan. L’esterno apprezzerebbe dunque la destinazione, e starebbe valutando le carte sul tavolo per prendere la miglior decisione possibile per il prosieguo della sua carriera.