Il Milan tenta il colpo dalla Serie A per rinforzare il centrocampo: contatti avviati

Vista la cessione di Sandro Tonali, il Milan è alla ricerca di nuovi centrocampisti: il sostituto potrebbe arrivare da una squadra italiana.

Il centrocampo del Diavolo è in fase di totale restaurazione: l’inatteso addio del n°8 ha solamente peggiorato una condizione critica nel reparto rossonero, in carenza di interpreti vista la pesante assenza di Ismael Bennacer per infortunio e la mancata riconferma di Aster Vranckx dal Wolfsburg.

I due dirigenti rossoneri, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, hanno dunque avviato i contatti su diversi fronti per ovviare il prima possibile a questa mancanza nella rosa di Stefano Pioli.

Centrocampo Milan, in rialzo le quotazioni di Amrabat come sostituto di Tonali

L’arrivo di Ruben Loftus-Cheek è ai dettagli, mentre proseguono le trattative per Tijjani Reijnders e Davide Frattesi: oltre al centrocampista del Sassuolo, però, piace anche un altro giocatore che milita in Serie A.

In particolare, secondo quanto riportato da La Nazione, sono in forte rialzo le quotazioni di Sofyan Amrabat. Il Milan risulta infatti fortemente interessato all’acquisto del centrocampista della Fiorentina, reduce da un’incredibile rendimento ai recenti Mondiali in Qatar con la selezione del Marocco.

Già nel mercato di gennaio, diversi club si sono fatti avanti, per poi cedere di fronte all’importante richiesta di 30 milioni di euro del presidente viola Rocco Commisso. Nonostante ciò, visto l’importante budget messo a disposizione dalla cessione di Tonali, i rossoneri potrebbero fare un tentativo concreto. A tal proposito, nei prossimi giorni vi saranno dei contatti tra le due dirigenze per intavolare le trattative.