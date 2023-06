Il rinnovo di Morata con l’Atletico Madrid agevola il Milan? I dettagli

Il Milan ora pensa al mercato in entrata per l’attacco. Una vecchia conoscenza della Serie A è in pole position.

Questi giorni di calciomercato e rumors sono stati capaci di stravolgere l’ambiente Milan e i propri tifosi. Ora si pensa ai colpi in entrata per l’attacco, reparto scarno del club rossonero. Secondo le ultime indiscrezioni il nome principale è già conosciuto dalla Serie A e dai tifosi italiani.

Milan: Morata vicino?

Sfumata la trattativa su Marcus Thuram per l’attacco preferendo i cugini nerazzurri dopo un derby di mercato per il giocatore francese, ora il Milan ha cambiato i propri piani.

Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi, per SportMediaset, il club rossonero avrebbe avviato i contatti con l’ex attaccante della Juventus: Alvaro Morata. Il giocatore spagnolo, che ha anche rinnovato il proprio contratto con l’Atletico Madrid, sembrerebbe non in ottimi rapporti con l’allenatore dell’Atletico, Diego Simeone, quindi il giocatore propenso verso altri lidi.

Dunque il Milan potrebbe optare per un prestito da parte del club spagnolo, anche con obbligo di riscatto, cercando di riportare in Italia un buon centravanti che darebbe vita all’attacco rossonero.