Inter, Juve o Milan? Frattesi annuncia: “Ho scelto”

Il centrocampista del Sassuolo è uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Attorno al classe ’99 c’è l’ennesimo derby di mercato tra Milan e Inter, con la Juventus altrettanto interessata.

Tutte alla ricerca di un centrocampista tuttofare, i Rossoneri per sostituire Sandro Tonali, i Nerazzurri e i Bianconeri per rinforzare il centrocampo in vista della probabile cessione di Marcelo Brozovic e dell’addio di Adrien Rabiot, hanno individuato il profilo dell’azzurro come il più adeguato. Intanto il gioiello di Carnevali ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Frattesi uomo mercato: “Bella sensazione”

Nella lunga intervista rilasciata alla Rosea, il centrocampista neroverde ha chiaramente parlato dell’interesse dei top club di Serie A e delle sue preferenze: