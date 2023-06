Ascolti TV, il Milan si deve accontentare della terza posizione: il gap con la Juventus è enorme

Gli ascolti sono in calo per tutte le squadre della nostra Serie A. La Juventus resta la prima della classe nonostante la stagione fallimentare.

L’annata appena conclusa è stata inedita in termini sportivi. Abbiamo assistito alla conquista del terzo titolo del Napoli, un evento unico che non capitava da oltre tre decadi. Inoltre era dallla stagione 2000/01 che non trionfava una squadra diversa da Inter, Milan e Juventus.

Le squadre italiane hanno poi ritrovato la competitività a livello internazionale portando tre squadre nelle finali delle tre competizioni europee, sebbene si siano tutte concluse con le sconfitte delle rispettive compagini.

Nonostante questi innegabili successi però, i dati relativi agli ascolti televisivi continuano a registrare una disaffezione del pubblico nei confronti del nostro campionato.

In una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista, resta la Juventus in cima alle preferenze degli utenti, staccando di gran lunga le milanesi e il Napoli, arrivato soltanto quarto nonostante aver espresso la migliore versione di se dai tempi di Maradona.

I dati rilevano l’emergere il fenomeno delle cosiddette ‘gare flop’, ovvero le partite che non riescono a raccogliere nemmeno 100 mila spettatori. Sebbene questo fenomeno sia in calo restano ben 51 le gare derubricate a questa categoria nella stagione 2022/23.

Un analisi approfondita sulle pagine di

non lascia spazio a dubbi,gli ascolti portati in dote dalla Juventus, seppur in calo, restano di gran lunga i più numerosi. Se si allarga l’indagine alle ultime stagioni si scopre come i bianconeri viaggino su un binario differente rispetto alle altre squadre.

Resta da affrontare il problema degli ascolti in calo, portato dalla disaffezione delle tifoserie e dall’incapacità di intercettare gran parte della cosiddetta ‘Generazione Z’.

Ascolti TV, la Juventus resta regina nonostante i guai giudiziari

Anche la pirateria resta una spina nel fianco non indifferente. Si stima infatti che siano quasi un milioni gli ascolti sommersi grazie all’utilizzo di siti pirata.

Le ragioni di questo fenomeno sono da ricercare anche nel fatto che numerosi appassionati non possono permettersi i servizi a pagamento forniti da DAZN e da SKY oppure non sono in grado di districarsi fra le varie piattaforme. Le partite in chiaro proposte quest’anno infatti hanno riscosso enorme successo, a dimostrazione che la passione per il calcio è ancora viva in questo Paese.

Di seguito la classifica completa:

Juventus: 49.107.393

Inter: 45.878.840

Milan: 45.170.096

Napoli:37.978.873

Roma: 33.007.002

Lazio: 27.426.037

Atalanta: 24.792.181

Fiorentina: 19.218.685

Sampdoria: 18.949.119

Torino: 18.943.798

Udinese: 18.043.713

Bologna: 17.551.869

Sassuolo: 17.398.275

Lecce: 16.551.646

Verona: 15.965.737

Salernitana: 15.739.853

Spezia: 15.408.396

Empoli: 15.264.039

Monza: 14.885.400

Cremonese: 13.592.736