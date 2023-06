L’obiettivo di mercato del Milan esce allo scoperto: “Cambierò squadra”

L’obiettivo di mercato rossonero ha dichiarato ai media di voler cambiare squadra alla ricerca di una nuova avventura. Il Milan, dunque, fiuta l’affare.

Dopo l’addio clamoroso e inaspettato di Maldini e Massara, il nuovo team di dirigenti rossoneri sta iniziando a muoversi sul mercato per mettere a disposizione di Pioli una squadra ulteriormente competitiva. Il club rossonero dovrà rinforzarsi nel reparto offensivo, visti gli addii di Ibrahimovic e Brahim Diaz che per motivi differenti hanno lasciato un buco in attacco.

Nella serata di ieri, al termine della semifinale di Nations League Olanda-Croazia, terminata 4-2 in favore dei croati, ha parlato un obiettivo di mercato del Milan, ovvero Noa Lang.

Le dichiarazioni di Lang sul suo futuro

Nella sessione estiva di calciomercato della passata stagione, Noa Lang è stato a lungo accostato al Milan, salvo poi rimanere ancora per una stagione al Club Bruges. L’esterno olandese ha sciolto i dubbi sul suo futuro al termine del match di Nations League perso dalla sua Olanda, con la quale aveva trovato anche il gol in extremis per portare il match ai supplementari.

Di seguito le dichiarazioni di Noa Lang sul futuro.

FUTURO LONTANO DAL BRUGES – “È il momento di lasciare il Bruges, ci sono già trattative in corso. È giunto il momento per me di lasciare il Belgio. Dove andrò? Non lo so ancora, ma sarà una grande squadra. Le discussioni sono già in corso, non lo nego, ma è presto per parlarne. Il ritorno in Olanda è una possibilità, ma non voglio chiudere nessuna porta. Forse sarà una destinazione sorprendente“.

Vedremo se il Milan dopo queste dichiarazioni tornerà con insistenza a puntare su Lang, per convincerlo ad approdare a Milano con un anno di distanza.