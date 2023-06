Leao, oggi è il grande giorno del rinnovo: il sogno del calciatore

I tifosi milanisti possono dormire sonni tranquilli: dopo mesi di incertezza su quello che sarebbe stato il futuro di Rafael Leao, è arrivato il giorno che vedrà il talento portoghese unirsi alla squadra rossonera per molti anni.

La Gazzetta dello Sport ha riportato le cifre del nuovo contratto che legherà l’ex Lille al Milan: Leao percepirà 5 milioni a stagione fino al 2028 con bonus che lo porteranno a guadagnare 7 milioni nel 2023/2024 per poi stabilizzarsi negli anni successivi su una cifra intorno ai 6,5 milioni di euro. Nel contratto è presente una clausola rescissoria di 175 milioni valida esclusivamente a luglio.

Leao potrebbe prendere la 10 di Diaz

Milan Leao rinnovo

L’annuncio ufficiale del rinnovo arriverà in giornata con un comunicato del Milan sui principali canali social e metterà la parola fine a una telenovela che andava avanti da mesi, in cui i protagonisti non erano solamente il club rossonero e il giocatore, ma anche il padre di Leao, il Lille e lo Sporting Lisbona, con l’intrigo legato alla cifra da rimborsare al club portoghese che sembra uscita da una spy story.

Oltre a un ricco adeguamento di contratto, Leao potrebbe realizzare un altro sogno: indossare la maglia numero 10, che da sempre rappresenta i giocatori più talentuosi e che animano la fantasia dei tifosi di tutte le età, a partire dai bambini.

Attualmente il numero è occupato da Brahim Diaz ma in caso di trasferimento al Real Madrid, il portoghese avrebbe totale libertà sulla scelta del nuovo numero di maglia. Altro numero che gli sta a cuore è il 7, con cui ha giocato al Lille, ma la cifra è ben cucita sulla maglia di Adli, il cui futuro è tutto tranne che certo. Una cosa è sicura: Rafa Leao sarà per molti anni il perno di questo Milan.