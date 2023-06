L’ex rossonero: “Forse tra un mese torno al Milan”

Dopo poco tempo dal suo addio, l’ex Milan parla del suo futuro. Arriva l’annuncio a sorpresa: può tornare in rossonero.

Non sarà certamente un’estate facile per il Milan e per i tifosi rossoneri. La vittoria dello scudetto sembra ormai un lontano ricordo. Tra i grandi fautori di quella stagione straordinaria, se ne annoverano diversi. Molti di loro, però, mancheranno ai blocchi di partenza della prossima stagione. Dopo un anno complicato, infatti, la dirigenza rossonera ha deciso di ripartire da un nuovo progetto e con un nuovo modus operandi.

Questo ha portato all’allontanamento della più importante bandiera della storia del Milan. Paolo Maldini, dopo una carriera da giocatore a tinte rossonere, era tornato da dirigente per risollevare le sorti del suo amato Milan. Il compito di Maldini era molto complicato dopo gli anni bui che hanno costellato la storia del Milan negli ultimi dieci anni. Maldini, però, è riuscito a soddisfare pienamente le richiesta della nuova dirigenza riportando lo scudetto al Milan, scucendolo dai cugini interisti.

Poche settimane fa, però, l’addio a sorpresa. Alcune divergenze con la società e con Cardinale nello specifico non hanno permesso a Maldini di continuare al Milan. Con una bandiera del passato che se ne va, se ne è andata anche una del futuro. Sandro Tonali, che ha sempre dichiarato amore eterno per i colori rossoneri è stato ceduto al Newcastle per 80 milioni di euro. Entrambi sono stati grandi protagonisti nella cavalcata scudetto di due stagioni fa.

Oltre a loro, però, parte del merito va data anche a Zlatan Ibrahimovic. Con la sua leadership, dopo il ritorno al Milan, è riuscito a guidare una squadra composta da giovani verso un traguardo insperato e ha fatto crescere in loro una mentalità vincente. Al termine di questa stagione, il centravanti svedese ha annunciato il ritiro dal calcio. Addio Milan, quindi, ma stando a quanto affermato dallo stesso Ibrahimovic non è impossibile pensare ad un ritorno.

Ibrahimovic annuncia il ritorno al Milan

A margine di un evento promozionale per “Mind the Gum” la linea di integratori di cui Ibra è socio, lo stesso Zlatan si è lasciato andare ad un’ipotesi sul suo futuro.

Di seguito le sue parole:

“Sono orgoglioso del fatto che la gente voglia rivedermi nel Milan anche in un altro ruolo. Il Milan mi è rimasto nel cuore, quello che ho passato con questo club è qualcosa che rimane dentro. E poi vedere la passione dei tifosi come oggi, è qualcosa che mi dà tanto. Ora mi prendo del tempo, vediamo cosa succederà. Sono passate solo tre settimane, magari torno a giocare, non si sa mai. Forse fra un mese sono in ritiro col Milan…”.

Zlatan, poi ha parlato anche di Maldini e Tonali, che come lui hanno lasciato il Milan quest’estate: