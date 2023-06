Loftus-Cheek al Milan, Furlani per chiudere: definite le cifre

Furlani in questi giorni è a Londra per chiudere definitivamente la trattativa per Loftus-Cheek. Una cifra non indifferente che la società rossonera dovrà sborsare nelle casse del Chelsea.

Con l’addio di Sandro Tonali, per il Milan, la priorità assoluta, è diventata quella di rinforzare il centrocampo. Il nome più vicino alla squadra di Stefano Pioli è senza dubbio Loftus-Cheek. L’amministratore delegato rossonero è nella capitale inglese per chiudere l’affare e non è da escludere che possano essere fatti avanti anche per Pulisic.

Pioli ha il suo centrocampista: spesa da oltre 20 milioni

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, per portare il classe 1996 a Milano, il Diavolo pagherà ai blues una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Nella fattispecie, tra parte fissa ed eventuali bonus, dovrebbero essere di 21.5 milioni di euro il costo di Loftus-Cheek. La cessione onerosa di Tonali, permette al club meneghino, di avere una discreta disponibilità economica.