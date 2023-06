Mario Balotelli, bordata in diretta: “Ignoranza e poca umiltà”

L’attaccante italiano, attualmente di proprietà del Sion, è stato oggetto di discussione nel corso di una delle ultime puntate, in onda su Twitch, di TVPLAY_CMIT: parole forti sull’ex Milan!

Il nome di Mario Balotelli ha sempre diviso l’opinione pubblica in Italia, ma non solo. Un calciatore forte, fortissimo: che si è fatto conoscere al grande calcio appena maggiorenne. Lo strapotere fisico, il talento puro, la genialità dell’attaccante nato a Palermo però, si sono sempre scontrati con la sua personalità, con il suo carattere.

Ha girato l’Europa, sprecando diverse opportunità: la sua carriera, ad alti livelli, sembra non sia mai iniziata effetivamente. Dalle ‘Balotellate’ di Manchester, fino a quelle più recenti al Sion: in 15 anni di carriera il bomber cresciuto nelle giovanili dell’Inter, fuori dal campo ne ha combinate di tutti i colori. Con il Milan, in due annate diverse, 63 presenze e 27 gol.

Le ultime vicende che lo coinvolgono risalgono agli inizi del 2023, a qualche mese fa. Balotelli, infatti, lo scorso gennaio a Marbella (ritiro invernale del Sion in Spagna) saltò un’amichevole a causa di un “problema alla coscia”: la sera prima, come riportato dal quotidiano svizzero Blick, la sua stanza d’albergo era piena di ragazze. Nemmeno un mese più tardi, il bomber italiano fu protagonista di una rissa durante una festa di carnevale, a Martigny: nella quale colpì – accidentalmente – anche il direttore sportivo del club, figlio del Presidente Barthelemy Constantin.

Fino a qualche tempo fa, più precisamente quando l’Italia venne sbattuta fuori dai playoff Mondiali dalla Macedonia, c’era ancora tanta gente che avrebbe voluto una sua convocazione in Nazionale, in un momento storico in cui gli azzurri faticavano lì davanti: Mancini, però, non lo ha preso mai in considerazione (se non per uno stage a Gennaio 2022).

Balotelli, che bordata: il noto imprenditore e opinionista ci è andato giù pesante!

Il futuro di Mario Balotelli, ad oggi, è un mistero. Il calciatore è legato da un altro anno di contratto con il Sion ma la retrocessione del club svizzero e le ultime problematiche extra campo sembrerebbero allontanare, di parecchio, l’ipotesi permanenza. Dove giocherà Balotelli? Fabio Cordella, imprenditore vicino a diversi calciatori di altisismo livello, che frequenta il mondo del calcio da anni, nel corso di una puntata di TV PLAY in onda su Twitch ha rivelato un retroscena sulla carriera di Balotelli:

“Lo volevo al Vasco per immergerlo in un’altra dimensione, per fargli capire che aveva tantissimo pane ma non i denti. Balotelli ha avuto sempre grandi mezzi, gli bastava nulla per fare 100 volte più degli altri. Ne era conscio, ha peccato soprattutto di ignoranza e di tantissima poca umiltà”.