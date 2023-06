Mercato Milan, sulle tracce di un mediano da affiancare a Tonali: affare da 20 milioni

Il Milan si muove con anticipo sulle scelte del mercato estivo. Il centrocampo è uno dei reparti da rinforzare, e allora ecco che vengono fuori i primi nomi da affiancare a Tonali e compagni. Uno di questi è un centrocampista della nostra Serie A. Di chi si tratta?

Il centrocampo del Milan è pronto a mutare in questa sessione di mercato, un pò per l’infortunio al malcapitato Bennacer (rientro difficile prima di novembre) ed un pò per rafforzare la qualità del reparto. Stiamo parlando di una squadra che si appresta ad affrontare la Champions League nella prossima stagione e Moncada comincia a guardarsi intorno.

Tra i nomi proposti da la Gazzetta dello Sport questa mattina, spunta un mediano che ha ben figurato alla prima stagione in Serie A. Il suo identikit corrisponde al nome di Morten Hjulmand. Talento scovato da Pantaleo Corvino e oggi capitano del Lecce, garantirebbe ai rossoneri un’alternativa interessante per affrontare 3 competizioni diverse.

Mediano dotato di struttura fisica, con buona visione di gioco e senso della posizione, rappresenterebbe una pedina valida sia in sostituzione di Bennacer che per far rifiatare eventualmente Sandro Tonali.

La richiesta del Lecce per il calciatore secondo la Gazzetta dello Sport è di 25 milioni di euro, una cifra sulla quale il Milan riflette e tenta di prender tempo. Le due parti, stando a quanto riportato sempre dalla “rosa” potrebbero avvicinarsi con una proposta di 18 milioni più bonus.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti