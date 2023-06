Mercato Milan, nome a sorpresa per sostituire Tonali: servono 30 milioni

Il Milan ha avviato i contratti per il centrocampista, è pronto a sostituire Tonali al centro del campo: arriva dal Portogallo!

Il mercato del Milan è entrato nel vivo: la cessione di Tonali ha stravolto i piani della coppia Moncada-Furlani, subentrata a Maldini e Massara dopo i diverbi con la nuova società guidata da Gerry Cardinale. Dunque sono alla ricerca di un sostituto a centrocampo, che possa prendere il posto del capitano dell’U21.

Negli ultimi giorni sono tanti i nomi accostati al Milan, da Frattesi a Milinkovic Savic, nonostante non siano piste del tutto abbandonate, per entrambe le trattative non arrivano sviluppi positivi per il Milan, che dovrebbe quindi virare su altri obiettivi più alla portata.

Milan, nome nuovo per il centrocampo: lo conferma Di Marzio

Oltre ai nomi già noti da un po’ secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan avrebbe avviato i contatti con Luis Florentino, centrocampista portoghese classe ’99 del Benfica. Il Benfica chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Nell’ultima stagione Florentino ha giocato 44 partite tra campionato portoghese, coppa e Champions League, ma ha siglato zero gol. Nonostante la giovane età, Florentino conta già 20 presenze nelle coppe europee. Nella stagione 2021-22 ha giocato in prestito al Getafe, mentre la stagione precedente era in prestito al Monaco, in Ligue 1.