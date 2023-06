Olandese classe 2004, il Milan ha individuato il nuovo difensore: forte concorrenza

Mercato: un difensore del 2004 per il Milan. Dirigenza rossonera già al lavoro per il Milan che sarà, spunta un centrale di prospettiva.

Secondo i colleghi inglesi del Dailymail, il Milan starebbe imbastendo una trattativa per Rav van den Berg, difensore del PEC Zwolle sul quale punta forte il Brentford. Il calciatore è seguito da altri top club europei del calibro di Liverpool e Bayern Monaco.

In questa stagione il gigante olandese classe 2004 sembra abbia conquistato tutti, infatti, sono 17 le presenze della stagione 22/23 in seconda divisione olandese (Keuken Kampioen Divisie).

E ora? Per il ragazzo sembra sia arrivato il momento del salto di qualità e gli estimatori non mancano. La retroguardia rossonera dunque potrebbe presto beneficiare di un giovane in rampa di lancio, e considerati gli ultimi “stopper” prodotti nei Paesi Bassi potrebbe rappresentare una grande opportunità low cost.

Il valore di mercato del ragazzo per Transfermarkt è di soli 200 mila euro e il Milan giustamente non vorrà lasciarselo sfuggire.