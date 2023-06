Suggestione di mercato dall’Inghilterra: è un top della Premier League

Dopo aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Milan è libero di cercare rinforzi in ogni reparto del campo per alzare la qualità tecnica della squadra in vista della prossima stagione.

Le idee per il mercato

Una suggestione per il mercato rossonero è Ilkay Gundogan. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan sta facendo particolarmente attenzione alle occasioni che si presentano a parametro zero e l’attuale centrocampista del Manchester City potrebbe esserne una.

Sempre Corriere dello Sport, afferma che dall’Inghilterra trapelano voci sul fatto che il centrocampista tedesca sia già in uno stadio di trattative avanzata con la dirigenza rossonera.

Il tutto però, sarebbe rimandato ai giorni successivi alla disputa della finale di Champions League, dove i Citizens affronteranno l’Inter, che ha battuto in semifinale proprio il Milan.

I rossoneri devono affrontare anche un’agguerrita concorrenza per Gundogan, sul quale c’è anche il Barcellona.

Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più e vedremo se questa non sarà una delle tante suggestioni di inizio mercato.