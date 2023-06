Milan, altro che Thuram: “In attacco prenderei lui”, è un grande nome

In casa Milan la società è al lavoro costante per rinforzare la rosa. L’attacco è la priorità, soprattutto dopo l’addio di Ibrahimovic.

La stagione del Milan si è conclusa in chiaroscuro. Il club milanese non è riuscito a bissare il titolo dello scorso anno ed anzi, non è mai stato davvero in lotta per sfilare lo scudetto al Napoli di Spalletti. Senza la penalizzazione Juve, addirittura, i rossoneri avrebbero concluso al quinto posto in classifica e quindi la società ha deciso che c’era qualcosa da rivedere.

L’obiettivo è rifondare in parte il gruppo che ha vinto lo scudetto solo due anni fa. A sorpresa la proprietà ha optato per un cambio radicale mandando via pilastri dell’organigramma del club come Paolo Maldini e Frederik Massara: al loro posto, al momento, Cardinale si è affidato a Giorgio Furlani come nuovo amministratore delegato del club e a Moncada (ex capo scouting) come nuovo capo del settore sportivo. La nuova dirigenza ha subito iniziato con la clamorosa cessione di Sandro Tonali al Newcastle, ceduto per circa 80 milioni di euro. Dopo le uscite è ora di pensare però al calciomercato in entrata.

Una delle priorità del club è il reparto offensivo e nello specifico un trequartista, un’ala destra e almeno un centravanti con la società che vuole sostituire al meglio una bandiera come Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore i tifosi rossoneri hanno dovuto fare i conti con l’ennesima batosta con l’Inter che ha soffiato quasi sul gong il francese Marcus Thuram, interessante profilo a parametro zero. L’offerta nerazzurra è stata superiore ed ora toccherà alla società trovare un sostituto adeguato. Tanti i nomi in giro.

Milan, Condò consiglia i rossoneri

Nel corso della trasmissione Sky ‘Calciomercato L’Originale’ il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto i nomi di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata come nomi per l’attacco. Nomi, a dire il vero non nuovi, ma che senza dubbio non scaldano il cuore dei tifosi. Dopo la cessione di Tonali in tanti si aspettano nomi di rilievo e colpi che possano far dimenticare l’ex Brescia. Il giornalista Paolo Condò, intervenuto durante la trasmissione, ha commentato: “Fossi il Milan farei un colpo importante, anche di prospettiva. Un nome? Dico Hojlund”.

L’attaccante danese dell’Atalanta è stato sicuramente tra le sorprese di questa stagione, diversi gol e una continuità di rendimento che ha sorpreso visto la giovane età. L’Atalanta vorrebbe trattenerlo, nonostante l’interesse delle big europee, ma potrebbe lasciarlo partire in caso di grosse offerte. Hojlund viene valutato circa 60 milioni di euro, un investimento costoso per il futuro ma che sicuramente allevierebbe le pene dei tifosi per l’addio di Tonali. Il Milan è avvisato, o meglio consigliato.