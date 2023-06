Milan, apertura totale dell’agente: “Aspettiamo offerte”, è un super talento

Il Milan ha bisogno di un calciatore di talento sulla trequarti per rimpiazzare Brahim Diaz: un italiano potrebbe diventare l’obiettivo

Superata la metà di giugno, solitamente, il calciomercato inizia ad entrare nel vivo. Le grandi società, come il Milan ad esempio, lavorano tanto sotto traccia durante la stagione per poi affondare i colpi quando consentito, durante la sessione. Il cambio dirigenziale rossonero, però, ha stravolto i piani del club. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, avevano già impostato diverse trattative, con svariati calciatori: il cambio di rotta, però, porterà necessariamente a degli sviluppi di mercato diversi da quelli previsti qualche settimana fa.

Uno dei calciatori che si è messo maggiormente in mostra nell’ultima stagione di Serie A, è senza dubbio Tommaso Baldanzi. Il gioiellino dell’Empoli, classe 2003, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare un top player: fantasia e visione fi gioco, intelligenza tattica sopra la media, tecnica sopraffina nello stretto e mentalità vincente, da giocatore maturo. A 20 anni compiuti Baldanzi è uno dei prospetti più interessanti dell’intero panorama calcistico italiano.

Il calciatore dell’Empoli, oltre ad un’ottima stagione con Paolo Zanetti in panchina in cui ha messo a segno 4 gol in 27 partite, è stato protagonista anche della spedizione Mondiale della Nazionale U20 di Nunziata in Argentina. Baldanzi ha trascinato il gruppo fino alla finalissima contro l’Uruguay. Il ruolo dietro le due punte è sempre stato suo, è quello che gli si addice maggiormente: 2 gol e 2 assist nella competizione.

Milan, cessione possibile: l’agente conferma tutto

Tommaso Baldanzi sarà, senza dubbio, uno dei protagonisti della sessione estiva di calciomercato. A confermarlo, direttamente il suo agente: Federico Pastorello. Il procuratore, uscendo dalla sede dell’Inter dove ha incontrato il club nerazzurro per parlare di De Vrij e Acerbi, si è fermato a parlare con i cronisti presenti ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Baldanzi? Non ne ho parlato qui (con l’Inter, ndr). Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l’Empoli con cui il dialogo è cordiale”.

Un’apertura a tutti gli effetti, un indizio di mercato: Baldanzi, giovane che si è messo in luce con maggior continuità rispetto agli altri nello scorso campionato, potrebbe sposare un nuovo progetto nel corso dell’estate. Il Milan osserva con attenzione.