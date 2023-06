Post Tonali, spunta un nuovo nome: un ostacolo blocca la trattativa

Nuovo nome per il centrocampo del Milan, che dovrà essere orfano di Tonali.

Prosegue il lavoro del Milan sul fronte calciomercato in entrata, soprattutto dopo l’addio ormai imminente di Tonali al Newcastle. Il Milan è alla ricerca di un centrocampista in grado di sostituirlo.

Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo

Non solo i vari Kamada, Frattesi e Baldanzi, tra i vari attenzionati c’è anche e soprattutto Florentino Luis. Le quotazioni del talento del Benfica sono in rialzo e, secondo quanto riportato da SportMediaset.it, la società di Via Aldo Rossi ha aperto una trattativa. Il classe ’99 è legato al club lusitano fino al 2027 ed ha un costo pari a 40 milioni di euro.

Una cifra importante, ma che dunque può esser presa in considerazione dal Milan, alla ricerca di un centrocampista per il post Tonali. C’è però un ostacolo, che potrebbe riguardare la lista UEFA. Il tutto, è rappresentato dal fatto che oltre a 4 giocatori cresciuti nel vivaio rossonero, ne servono almeno altri 4 cresciuti in quello di altre società italiane.