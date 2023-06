Milan, colpo da sogno coi soldi di Tonali: arriva dall’Atletico Madrid

Tonali ad un passo dal Newcastle per 70 milioni di euro. Milan pronto ad investire il bottino sul mercato: possibile colpo da sogno dall’Atletico Madrid.

Sono ore concitate per il Milan e l’ambiente rossonero. Dopo la scioccante e inaspettata notizia dell’interessamento concreto del Newcastle per Sandro Tonali, la dirigenza si è mossa sin da subito per cercare alcuni profili in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Tanti i nomi in ballo, a partire dal centrocampo: da Frattesi, Milinkovic-Savic e Hjulmand dalla Serie A, passando per Reijnders dell’AZ Alkmaar, fino ad arrivare alle possibili idee per l’attacco e gli esterni rappresentate da Thuram, Pulisic, Chukwueze e Arda Guler. Ma non solo, perché il presidente di un top club europeo, con alcune dichiarazioni rilasciate in giornata, potrebbe aver aperto lo spiraglio per un altro grande colpo sulla trequarti.

Milan, colpo da 90 in attacco: si punta Joao Felix dell’Atletico Madrid

“Joao Felix se ne andrà? Se c’è una squadra che possa interessarsi, è molto probabile di sì. In caso contrario rimarrà un calciatore dell’Atletico Madrid. Parliamo di uno dei migliori attaccanti d’Europa, deve ancora dimostrare il suo valore“.

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha aperto le porte ad una possibile partenza di Joao Felix dal club madrileno. Il Milan, dopo l’ufficializzazione della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, potrebbe verosimilmente pensare di affondare il colpo per il talento cristallino portoghese. Un acquisto che servirebbe più che altro a calmare le acque in casa rossonera, a placare quella che è la rabbia dei tifosi milanisti, privati ancora una volta di un simbolo del club.

D’altronde, però, come biasimare la scelta della società di vendere a quelle cifre (circa 70 milioni di euro, ndr). La tifoseria, dal canto suo, ora chiede rinforzi, e Joao Felix potrebbe rappresentare un ottimo “contentino” per rinforzare la trequarti rossonera, orfana da qualche settimana di un fantasista puro dopo la partenza di Brahim Diaz.

Classe 1999, in prestito (non riscattato) al Chelsea da gennaio, e tanta voglia di riprendersi la scena dopo un paio di anni non al top con la maglia dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo lo prelevò per la modica cifra di 128 milioni di euro, dopo la cessione di Griezmann al Barcellona, dal Benfica, club che lo ha cresciuto nelle giovanili e gli ha permesso di farsi conoscere dall’Europa intera.

Esperienza poco felice sia quella iberica che quella inglese: 4 stagioni, di cui 3 e mezzo sotto la guida di Diego Simeone e una tra Potter e Lampard al Chelsea, in cui ha collezionato 151 presenze, 38 gol e 18 assist. Una carriera di alti e bassi che potrebbe finalmente esplodere sotto l’ombra della Madonnina.