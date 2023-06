Milan scatenato, non solo Loftus-Cheek: altro affare in chisura

Un Milan galvanizzato e volenteroso di nuovi innesti. La società rossonera guarda in Inghilterra, più precisamente in casa del Chelsea, per provare ad accaparrarsi quelli che potrebbero essere i primi colpi di mercato in entrata di questa sessione estiva 2023. Arriveranno buone notizie per Pioli e compagni?

I rossoneri, dopo aver perso una pedina fondamentale come Sandro Tonali, che vestirà la maglia del Newcastle, vuole ora concentrarsi sul mercato in entrata: è infatti notizia di poche ore fa la vicina chiusura dell’affare che porterebbe il centrocampista del Chelsea Ruben Loftus-Cheek a vestire i colori rossoneri.

Ma la dirigenza milanista è pronta a muoversi di nuovo, è pronta a sbaragliare la concorrenza: dopo le costanti voci delle ultime settimane, adesso qualcosa è pronto a muoversi davvero. L’obiettivo è un altro calciatore del Chelsea, uscito oramai dalle gerarchie di formazione dei blues di Londra. Il suo nome è Christian Pulisic.

Milan-Pulisic: chiusura vicina

Come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport, l’americano non rientra più nei piani di Pochettino, ed il Milan potrebbe quindi affondare il colpo nei prossimi giorni. Grazie anche ai soldi incassati dalla cessione di Tonali, la dirigenza rossonera può adesso permettersi la doppia spesa in casa del Chelsea. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.