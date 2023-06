Milan, sorride Pioli: domani le visite del nuovo acquisto

Il secondo portiere del Milan per la prossima stagione sarà Marco Sportiello.

Il club rossonero aveva già chiuso l’operazione negli scorsi mesi con l’estremo difensore, che domani svolgerà le visite mediche.

Milan, Sportiello arriva a parametro zero

È ormai fatta per l’approdo di Marco Sportiello alla corte di Stefano Pioli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan si è assicurato il portiere classe ’92 che arriva dall’Atalanta a parametro zero e sarà il vice Maignan nella prossima annata. Nella giornata di domani, martedì 27 giugno, il giocatore si sottoporrà alle visite mediche e diventerà a tutti gli effetti un nuovo elemento dell’organico rossonero.

Un profilo d’esperienza quello di Sportiello, che lascia Bergamo dopo 4 stagioni, per un totale di 137 presenze in nerazzurro. L’ex Atalanta vanta, oltre che 199 presenze in Serie A, 7 in Champions League, e andrà a sostituire Ciprian Tatarusanu. Il portiere rumeno al contrario è in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà Milano dopo 3 anni.