Si attendono solamente le firme per l’annuncio ufficiale di Tonali al Newcastle, ma il giocatore può ormai ritenersi un ex centrocampista del Milan.

A parlare in merito al calciomercato in entrata del Milan, caratterizzato dall’imminente addio di Tonali, ci ha pensato una bandiera rossonera. Alessandro Costacurta è infatti intervenuto in diretta a Sky Sport 24.

Milan, le parole di Alessandro Costacurta

L’ex difensore del Milan Costacurta si è concentrato sul mercato in generale del club, richiamando il trasferimento di Tonali al Newcastle: “Il sacrificio di Tonali può dare la possibilità di sviluppare una squadra più europea”, ha commentato l’ex rossonero.

“Credo che il centrocampo del Milan possa guadagnare fisicità, i nomi che sento hanno nelle gambe importanti”, ha continuato Costacurta, elogiando Musah, centrocampista del Valencia di grande prospettiva.