Milan, doppio super colpo coi soldi di Tonali: sono due top player

Il calciomercato del Milan è cominciato nel peggiore dei modi. Il presidente Gerry Cardinale è finito nel mirino della critica e dei tifosi.

Con l’arrivo della nuova proprietà i tifosi del Milan si aspettavano una situazione ben diversa. Forse non come l’approdo di sceicchi, ma i tifosi speravano in un mercato d’assalto, a caccia dei principali giovani italiani ed europei. Fino ad ora le cose non stanno andando affatto per questo verso.

Nelle ultime settimane il tifoso rossonero è piombato nello sconforto ed è ancora in attesa di buone notizie. Una leggenda del club come Zlatan Ibrahimovic ha detto addio, poi la società, con una mossa a sorpresa, ha optato per salutare una bandiera e un dirigente cardine come Paolo Maldini, accompagnato da Frederik Massara. Il neo presidente Gerry Cardinale ha affidato il club nelle mani del neo amministratore delegato Furlani e nell’ex capo scouting Moncada. La notizia più brutta è però arrivata solo qualche giorno fa.

Il club rossonero ha tra le priorità quella di far quadrare i conti e cosi ha clamorosamente ceduto al Newcastle Sandro Tonali, cardine del centrocampo e maggior rappresentante ‘del milanismo’ nella formazione rossonera. Quasi 80 milioni di euro per l’ex Brescia e un’offerta che oggettivamente non si poteva rifiutare: da un lato il tifoso comprendeva tutto ciò, ma dall’altro c’è delusione per un calcio che si arrende al potere dei soldi. Ora i tifosi vogliono acquisti e Cardinale è ormai avvisato. Il club rossonero ha chiuso con il Chelsea l’operazione Loftus-Cheek, ma servirà ben altro per far tornare il sorriso ai tifosi.

Milan, De Grandis consiglia il doppio colpo

Con un tesoretto di tale entità e i soldi della qualificazione Champions il Milan potrebbe fare un mercato di altissimo livello. Il giornalista Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha sottolineato che, sebbene Tonali sia un grandissimo calciatore, 80 milioni non si possono rifiutare. Soprattutto visto la situazione economica dei club italiani. De Grandis ha continuato affermando che questi soldi potrebbero essere utili anche per un doppio colpo a centrocampo e potrebbe portare a Milano due calciatori come Davide Frattesi e Sergej Milinkovic-Savic. Un doppio colpo che cambierebbe senza dubbio le prospettive dei tifosi.

Va detto che, al momento, entrambi non rappresentano una priorità per la società, sempre intenta a scovare giovani talenti all’estero. Il sogno è il turco Arda Guler, stellina del Fenerbahce, ma sul calciatore ci sono diversi club europei. Occhio anche al giapponese Kamada (in scadenza e comunque molto vicino) e all’esterno del Villarreal Chukwueze. Per questioni relative agli extracomunitari non possono arrivare tutti ma il Milan resta attivissimo sul mercato. Le piste Frattesi e Milinkovic non sembrerebbero al momento una priorità, ma occhio al doppio colpo a sorpresa.