Guler-Milan, spunta un ostacolo per la trattativa: il punto

È ormai noto l’interesse del Milan per il giovane Arda Guler, talento turco attenzionato anche da altri top club europei.

Il Milan dovrà affrontare un’estate ricca di cambiamenti. Prima Zlatan Ibrahimovic che a sorpresa, oltre a lasciare il Milan, ha lasciato anche il calcio giocato. Poi anche Paolo Maldini ha detto addio al club di via Aldo Rossi.

La storica bandiera rossonera, che ha riportato il Milan sul tetto d’Italia e in semifinale di Champions League grazie ad una campagna acquisti con pochissime sbavature, non sarà più un dirigente rossonero. La società, infatti, avrebbe voluto adottare una nuova metodologia di lavoro sul mercato, seguendo il modello del Moneyball, ma Maldini non era dello stesso parere. A causa di queste divergenze con la società, in particolare con Gerry Cardinale, sia Maldini che Ricky Massara sono stati allontanati. Al loro posto è subentrato Geoffrey Moncada, che già faceva parte dell’organigramma rossonero.

Con la nuova organizzazione, anche Stefano Pioli avrà più potere decisionale sul mercato Moncada vuole regalare il primo colpo al suo allenatore. Ovviamente, data la partenza di Sandro Tonali, bisognerà trovare un degno sostituto a centrocampo. I rossoneri hanno messo nel mirino da tempo il promettente centrocampista del Fenerbahce, Arda Guler, anche se ci sarebbe un ostacolo per il Milan

Arda Guler-Milan: spunta un ostacolo per i rossoneri

Non solo i vari Kamada, Baldanzi e Yusuf Musah, il Milan ha gli occhi puntati anche su Arda Guler. Il club di via Aldo Rossi è fortemente interessato al turco e sarebbe pronto addirittura ad andare oltre i 17 milioni di euro di clausola rescissoria. Il giocatore, infatti, viene visto come uno dei possibili craque del futuro e nessuno vorrebbe lasciarselo sfuggire.

Per il Milan, però, resta da sciogliere un nodo legato al ruolo del padre del giocatore. Il padre di Guler, infatti, è anche suo agente. Il nodo che potrebbe complicare la situazione riguarda però le commissioni richieste dal padre del giocatore: 18/20 milioni di euro. Cifre importanti, che defilerebbero con molta probabilità i rossoneri dalla corsa al giocatore.

Sul classe 2005 ci sono anche le due spagnole, ovvero Barcellona e Real Madrid. Numero 10 del Fenerbache, Guler è reduce da un’ottima stagione con i turchi dove si è messo in mostra a suon di ottime prestazioni. Sei le reti messe a segno tra campionato e Coppe, per un totale anche di sette assist in 35 presenze.