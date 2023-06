Milan, nuova idea per la difesa: c’è la concorrenza del Napoli

Uno dei centrali di difesa più forti della scorsa Serie A in orbita Milan. Rossoneri al lavoro per affondare il colpo Schuurs.

Se il Napoli pensa all’ex Ajax per sostituire la quasi certa partenza di Kim Min Jae, il Milan non resta di certo a guardare. Tra sondaggi e analisi in dirigenza sul futuro della retroguardia del “diavolo”, non poteva mancare il nome di un big della nostra Serie A.

Si tratta del centrale in forza al Torino, Perr Schuurs, è su di lui le voci insistenti di un trasferimento in club di mezza Europa si susseguono. Questo rende la trattativa per migliorare la difesa certamente complessa per il Milan, ma non impossibile.

Difesa Milan, partita la missione Schuurs

Rendimento super, struttura fisica imponente e tempismo da difensore centrale affermato. Sono solo le componenti essenziali del 23enne che ha stregato il campionato di Serie A. Oggi tante squadre pronte a fare la corte al Torino per assicurarsi questo difensore cresciuto nel Fortuna Sittard.

Il contratto di Schuurs scadrà nel 2026, ma il Milan sembra intenzionato a far concludere in anticipo l’esperienza dell’olandese in maglia granata.

Moncada prepara l’offerta?

Il Chief scout e nuovo riferimento nel mercato del Milan, Geoffrey Moncada, da suo estimatore segue con attenzione e si prepara a sferrare l’attacco. Il Milan dunque è pronto a inserirsi con vigore nell’asta per Schuurs. Toro avvisato.