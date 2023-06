Il Milan ha scelto l’attaccante, la rivelazione: “Un nome in cima alla lista”

Con il mercato alle porte iniziano i primi rumors. Il Milan tra le tante trattative che sta cercando di mandare in porto ha messo gli occhi su una vecchia conoscenza della Serie A.

Il Milan come riferito da TuttoSport sta cercando un degno ricambio ad Olivier Giroud. Secondo il quotidiano sportivo il nome che sta puntando il Milan è quello di Alvaro Morata, la vecchia conoscenza del calcio italiano con un doppio passato alla Juventus è in cima alla lista dei rossoneri. Subito dietro di lui ci sarebbe anche Scamacca, ma ora come ora l’obiettivo principale sembra essere l’attaccante spagnolo.

Morata atto terzo in Italia?

L’attaccante spagnolo è già stato due volte in Italia con la maglia della Juventus, sia dal 2014 al 2016 che dal 2020 al 2022. Collezionando 135 presenze e 30 gol. Il calciatore è dal 2022 nelle fila dell’Atletico Madrid dove ha disputato 36 partite e segnato 13 reti. Oltre le sopracitate ha giocato anche per Real Madrid (squadra in cui è cresciuto), Chelsea e naturalmente anche la nazionale spagnola dove pochi giorni fa ha vinto la Nations League.