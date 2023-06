Milan, svolta sul futuro di Mirante: accordo ad un passo!

Antonio Mirante, portiere del Milan, ex Juve e Roma, è vicinissimo al nuovo accordo. Manca poco all’ufficialità.

Il mese di giugno è stato decisamente movimentato in casa Milan. Tantissimi scossoni hanno mosso dirigenza e rosa in tutti i modi, dall’addio di Ibra a quello di Tonali, passando per l’esclusione di Maldini. Tuttavia si sta provando a lavorare lato permanenze ed entrate, una su tutte quella di Loftus-Cheek.

Milan, Mirante vicino al rinnovo

Lato permanenze si lavora invece sul ruolo del terzo portiere. Infatti, dopo l’arrivo di Sportiello, il Milan sta cercando di chiudere per il rinnovo di Antonio Mirante. Il portiere italiano, ex Juve e Roma tra le altre, porta con sé grande esperienza e rappresenta il profilo giusto per dare sicurezza come terzo.

Inoltre, come riportato da TuttoMercatoWeb, le due parti sarebbero molto vicine al rinnovo di contratto per un anno. Quindi si va verso il sì per un altro anno di Mirante al Milan, nonostante l’arrivo si Sportiello a parametro zero dall’Atalanta.

Di conseguenza il reparto dei portieri del Milan dovrebbe essere composto da Maignan, Sportiello e Mirante. Il Milan ha così scelto di proseguire con uno dei top del ruolo, come Maignan, tenendo dietro di lui la scuola italiana di portieri che, in generale, ha sempre fatto bene.