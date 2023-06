Tonali-Newcastle, è fatta: già effettuate le visite mediche

È fatta per Sandro Tonali al Newcastle. I dettagli dell’accordo

Oramai non ci sono più dubbi: Sandro Tonali diventerà un nuovo giocatore del Newcastle. L’accordo è oramai definito in tutti i dettagli come riportano le recenti news di calciomercato.

Tonali-Newcastle, si attende solo l’ufficialità

Si attende solamente l’ufficialità, ma Tonali è ormai pronto ad essere un nuovo giocatore del Newcastle. L’annuncio è arrivato da Fabrizio Romano, che svela tutti i dettagli di una trattativa di cui si attende solo la conferma ufficiale.