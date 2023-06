Milan, un belga per l’attacco: l’indizio social scatena i tifosi (FOTO)

Il calciomercato del Milan, dopo lo scossone Maldini, è pronto ad entrare nel vivo. Arrivano anche indizi social da un obiettivo di mercato.

La stagione 2022-2023 è ormai andata in archivio. Il Milan di Stefano Pioli ha centrato l’obiettivo minimo di un piazzamento valido per la prossima Champions League e in Europa ha entusiasmato fino alle semifinali. Come sottolineato più volte in conferenza stampa dal tecnico rossonero, quelli che sono mancati in questa stagione al Milan sono i gol.

Il reparto offensivo rossonero, molto spesso, si è ritrovato bloccato e chi doveva garantire il suo apporto a suon di reti, come De Ketelaere, non è riuscito a rispettare le premesse. Mai come in questo mercato estivo, ormai alle porte, la priorità per il progetto rossonero è trovare un attaccante prolifico che possa permettere al Milan di raggiungere traguardi sempre più importanti.

Con l’addio di Zlatan Ibrahimovic e con un Olivier Giroud sempre più verso fine carriera, la nuova dirigenza rossonera, priva di Maldini e Massara, ha l’obbligo di trovare un attaccante che possa garantire una ventina di reti a stagione.

Nelle ultime settimane, il nome in pole per l’attacco del Milan è quello di Loïs Openda, che nell’ultima stagione al Lens ha trascinato i francesi ad un passo dal titolo. Il Lens, infatti, ha concluso la Ligue 1 ad 84 punti, uno in meno rispetto ai campioni del Psg. Openda ha stupito tutti a suon di gol; nell’ultimo campionato ha totalizzato 21 reti in 38 presenze, oltre a collezionare anche 4 assist.

Openda più vicino al Milan? Su Instagram l’indizio

Nonostante la stagione sia terminata, non tutti sono già in vacanza. Alcuni, infatti, sono impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi c’è anche Loïs Openda, nazionale belga. Nei prossimi giorni Openda dovrà affrontare Austria e Estonia in due match validi per le qualificazioni ai prossimi campionati europei.

All’interno del ritiro del Belgio, Openda ha trovato anche Alexis Saelemaekers, esterno del Milan. I due, molto attivi sui loro canali social, sono apparsi da subito molto affiatati. A testimonianza di ciò c’è proprio una Instagram Stories dello stesso Openda in compagnia del numero 56 rossonero.

Con Openda al centro di voci di mercato che lo vedrebbero al Milan la prossima stagione, l’immagine che rappresenta i due compagni di nazionale insieme è più di un semplice indizio. Senza dubbio Saelemaekers gli avrà parlato del Milan e chissà che la sua mediazione non possa essere decisiva per il futuro di Openda.