Milan-Verona, anche Cardinale presente a San Siro: il motivo

Tra i tantissimi spettatori che riempiranno San Siro in vista dell’ultima partita stagionale del Milan ci sarà anche Gerry Cardinale.

Sicuramente, il presidente presenzierà per far sentire il proprio supporto all’ambiente rossonero: alla sua prima annata in tali vesti, nonostante sia rimasto in contatti giornalieri con la dirigenza (in particolare, l’AD Giorgio Furlani), in molti casi ha dovuto gestire la situazione da lontano.

Milan Verona Cardinale

Milan, Cardinale è in città: inizia la programmazione della prossima stagione

In ogni visita milanese, però, il CEO di Redbird ha sempre cercato di portare avanti dei precisi obiettivi: recentemente, ad esempio, si era mosso personalmente per la questione stadio.

La giornata di oggi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non fa eccezione a questa regola. Chiusa la stagione 2022/2023, si delineeranno le prime strategie in vista della prossima, a partire dal calciomercato.

In questo ambito, per rinforzare la rosa rossonera, Cardinale metterà a disposizione di Maldini e Massara un budget da circa 50 milioni di euro, a cui verosimilmente si aggiungeranno parte dei ricavi delle eventuali cessioni.