Monchi sgambetta il Milan: addio Serie A

L’ex dirigente di Roma e Siviglia Monchi prova a beffare il Milan: contatti avviati per un obiettivo in attacco dei rossoneri

Come un fulmine a ciel sereno poche settimane fa il Milan ha annunciato di aver interrotto il proprio rapporto con Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo. I due dirigenti, grandi artefici dello Scudetto della stagione passata e dei buoni risultati di questa stagione, avevano rinnovato l’anno scorso fino al 2024, ma sono stati cacciati a causa di divergenze con la società, con a capo il nuovo proprietario americano Gerry Cardinale, sulla gestione della rose e sul futuro di Stefano Pioli.

Questo ha aperto a nuovi scenari di mercato. A condurre le operazioni di mercato c’è il duo Furlani e Moncada, ex capo dello scouting. Di conseguenza le trattative già avviate in precedenza potrebbero risentirne. Gli obiettivi di mercato sono cambiati e anche i modi di condurre le operazioni. Uno dei ruoli nei quali, senza dubbio, bisognerà intervenire sul mercato è l’attacco. Il Milan è alla ricerca di un centravanti. La poca continuità di Rebic, l’approccio difficile al campionato italiano di Origi e il quasi nullo apporto di Zlatan Ibrahimovic, hanno fatto ricadere su Olivier Giroud l’intero peso dell’attacco rossonero, che il francese ha sorretto con coraggio, contribuendo alla causa con 13 gol in 33 partite. Tuttavia l’età non è dalla sua parte, il 30 settembre prossimo saranno 37 primavere. Serve un’alternativa valida che possa sostituire il francese al centro dell’attacco.

Sfuma un obiettivo in attacco? L’Aston Villa di Monchi potrebbe beffare il Milan

Uno dei tanti nomi circolati nelle ultime settimane è quello di Boulaye Dia, attaccante senegalese, con cittadinanza francese, quest’anno in forza alla Salernitana in prestito dal Villareal, ma i granata riscatteranno l’attaccante nelle prossime settimane. Stagione superlativa la sua: 16 gol in 33 partite alla prima stagione in Serie A, il che fa di lui l’artefice della salvezza piuttosto tranquilla della Salernitana.

Nonostante il quasi certo riscatto però, le possibilità che Dia rimanga a Salerno cominciano man mano a diminuire. Su di lui è forte l’interesse della Lazio e del Milan, ma per entrambe non si è andati oltre ad una semplice richiesta di informazione. Tuttavia nelle ultime ore si sta parlando insistentemente di un’entrata a gamba testa nella trattativa dell’Aston Villa di Monchi. L’ex dirigente del Siviglia, appena approdato a Birmingham avrebbe individuato l’attaccante senegalese della Salernitana come possibile rinforzo. Monchi seguiva già il ragazzo ai tempi del Siviglia, e chissà che questa non sia la volta buona che riesca a portare a termine la trattativa.