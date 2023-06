ULTIM’ORA – É morto Silvio Berlusconi, l’ex patron del Milan è deceduto all’età di 86 anni

Come riportato da ANSA, Il leader di Mediaset e Forza Italia è morto questa mattina all’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di una forte polmonite e leucemia.

Qualche settimana fa era stato ricoverato per lungo tempo, circa 45 giorni, a causa delle suddette malattie, e da qualche tempo non godeva della migliore salute. In mattinata sono giunti in ospedale i suoi figli, mentre la sua compagna Marta Fascina era già con lui.

Si spegne quindi all’età di 86 anni una delle figure più di spicco dell’imprenditoria sportiva italiana.