Non solo Maldini: dal Milan alla Salernitana, doppio affare in uscita

Doppio affare in uscita per il Milan: dopo Maldini lascia anche un altro giocatore rossonero, ma resta in Serie A.

Il Milan, dopo l’allontanamento dal club degli uomini mercato rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, ora sta iniziando ad accelerare per le trattative che erano rimaste in sospeso. È il caso di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, che sembra ormai veramente ad un passo dal vestire la maglietta del Milan nella prossima stagione. Maglia rossonera che, invece, con ogni probabilità non vestire Sandro Tonali. Il centrocampista ex Brescia infatti è ormai ad un passo dal Newcastle per la cifra monstre di 80 milioni di euro che i Magpies verseranno nelle casse del Milan. L’affare verosimilmente sarà ufficializzato una volta che finirà la campagna di Tonali con la Nazionale U-21 per l’Europeo di categoria .

Non solo l’addio di Tonali però, perchè il mercato del Milan in uscita è molto trafficato, soprattutto per alcuni calciatori che sembrano sempre più lontani dal progetto del club rossonero per il futuro. È il caso di Daniel Maldini, che dopo il prestito allo Spezia retrocesso in Serie B, sembra destinato a lasciare ancora una volta Milanello per un’altra stagione in prestito, alla ricerca del salto di qualità definitivo per tornare a vestire con continuità la maglia del Milan.

Per il figlio (e nipote) d’arte si è fatto molto forte l’interessamento della Salernitana del presidente Danilo Iervolino che ha ambizioni grandi per la squadra campana in questa stagione e vuole puntare anche su Daniel Maldini per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, doppio affare in uscita per i rossoneri

Non c’è solo Maldini però in uscita per il Milan, come dicevamo. Infatti proprio la Salernitana è interessata ad un altro gioiellino rossonero: si tratta di Lorenzo Colombo. L’ex gioiellino della primavera rossonera l’anno scorso ha giocato a Lecce ed ha impreziosito la stagione dei salentini con alcuni gioielli speciali: su tutti vengono in mente il super gol al Napoli al Maradona ed il rigore al 100º minuto che ha regalato la salvezza aritmetica al Lecce.

Colombo in questa stagione in prestito ha mostrato infatti di avere sia dei grandi colpi da attaccante vero, sia di avere una grande personalità, come dimostrato dal rigore decisivo per la salvezza a tempo scaduto senza sentire il peso delle responsabilità. Proprio per questo, qualche tifoso del Milan addirittura auspicava una sua permanenza in rossonero, ovviamente come attaccante alternativo, per crescere maggiormente e trovare magari un po’ di minutaggio in ottica turnover o Coppa Italia.