De Ketelaere: il consiglio di Pardo sulla sua gestione, poi su Maldini

La prima stagione al Milan di Charles De Ketelaere non è stata come ci si aspettava, soprattutto viste le premesse e l’investimento fatto per portarlo a Milano. Il telecronista di DAZN Pierluigi Pardo dà un consiglio al Milan sul futuro del belga. Infine chiosa finale sull’addio di Paolo Maldini a sorpresa.

La preparazione della stagione 2023/2024 del Milan non è iniziata come ci si aspettava. Difatti nessuno mai si sarebbe aspettato il clamoroso addio del tandem Maldini-Massara, accompagnati alla porta a sorpresa dell’attuale presidente Gerry Cardinale.

I due dirigenti nel corso delle ultime stagioni hanno svolto un lavoro eccezionale per il Milan, acquistando giovani talenti che ad oggi sono veri e propri fuoriclasse (Theo Hernandez, Tonali e Leao su tutti). Inoltre grazie al gran lavoro effettuato dai due sul mercato ma anche sulla gestione tecnica del Milan, è arrivato lo scudetto nella stagione 2021/2022 a undici anni di distanza dall’ultimo.

Uno degli ultimi colpi di Maldini e Massara è stato Charles De Ketelaere, che però ha deluso le aspettative. Pierluigi Pardo ha dato un consiglio al Milan sulla gestione del fantasista belga, lanciando anche una velata frecciatina per l’addio di Maldini alla società.

Pardo consiglia il prestito di De Ketelaere al Milan. Poi una stoccata alla società sull’addio di Maldini

Il noto telecronista di DAZN Pierluigi Pardo è stato ospite del Pengwin in occasione dell’ultima puntata del programma Kickoff – The Last Dance presente sul canale Youtube MondoPengwin.

Pardo ha parlato dell’annata più che negativa del trequartista belga del Milan De Ketelaere, per la quale i rossoneri hanno sborsato 35 milioni per assicurarselo la scorsa estate. Il telecronista ha dato un consiglio al Milan sulla gestione nel futuro immediato del belga. Di seguito le dichiarazioni su De Ketelaere.

DE KETELAERE – “Lo manderei in prestito, ma non lo perderei del tutto, perché in quel caso il Milan rischierebbe di fare lo stesso errore della Juventus con Henry. L’ho visto spaesato, però questo aspetto può essere anche ottimistico, nel senso che forse era solo intontito a causa di una maturità che non c’è stata dal punto di vista psicologico”.

Dopo aver affrontato il tema De Ketelaere, Pardo si è soffermato sull’improvvisa separazione tra il Milan e Maldini, con il dirigente accompagnato all’uscita dalla società. Di seguito le sue dichiarazioni su Maldini.