Pioli perde un pezzo? Incontro in programma tra Milan e agente

La sessione di calciomercato estivo sta per avere inizio, ed i dirigenti del Milan si preparano ad un incontro da cui potrebbe concludersi il primo colpo di mercato per i rossoneri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro avrà luogo oggi stesso, e due gli argomenti principali posti sul tavolo di questa cruciale riunione.

Rebic verso l’addio? C’è già l’idea per un nuovo acquisto

I dirigenti del Milan sembrano essere pronti all’incontro con l’agente Fali Ramadani, che si dovrebbe tenere oggi stesso. Come già anticipato, saranno due gli argomenti cruciali di cui si dibatterà nel corso della riunione. Da una parte, la trattativa per portare in rossonero Luka Romero, in uscita a zero dalla Lazio, sembra essere quasi definita.

Il giovane talento argentino, entrato già da diverso tempo nel mirino di Pioli, ha tutte le carte in regola per rafforzare la fascia centrale rossonera. Dall’altro lato, bisognerà valutate le eventuali proposte della Turchia per l’acquisto dell’attaccante Ante Rebic, elemento chiave nella rosa del Milan nelle ultime stagioni.

Sarà dunque compito della dirigenza prendere una debita decisione riguardo le offerte, ma soprattutto, sul futuro del giocatore croato.