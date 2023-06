Pobega può lasciare il Milan: sondaggio dalla Serie A

Dopo la cessione di Tonali, anche Tommaso Pobega potrebbe lasciare il Milan. Per l’ex centrocampista dello Spezia è stato fatto un sondaggio da un club di Serie A.

Tra poco meno di una settimana, la sessione estiva di calciomercato si aprirà ufficialmente. I club hanno già cominciato a muoversi per migliorare le rispettive rose. Uno dei reparti su cui dovranno lavorare maggiormente Furlani e Moncada è quello dei centrocampisti.

Ismael Bennacer – a causa del grave infortunio subito nella semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter – salterà la prima parte della stagione mentre Sandro Tonali sembra ormai in procinto di volare in Premier League. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, anche Tommaso Pobega potrebbe lasciare Milano.

La novità su Pobega

Dopo vari anni in prestito, Tommaso Pobega è tornato al Milan in questa stagione. Il minutaggio del centrocampista italiano, però, non è stato molto elevato e potrebbe quindi lasciare nuovamente il capoluogo lombardo.

Come appreso dalla nostra redazione, la Salernitana di Paulo Sousa ha fatto un sondaggio per Pobega. L’ex centrocampista dello Spezia potrebbe quindi trasferirsi in Campania dove ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Giulio Maggiore.