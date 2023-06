Pulisic-Milan, intesa totale: cosa serve per chiudere

Il trequartista del Chelsea Christian Pulisic ha scelto ufficialmente il Milan, ora tocca alle due società trovare un accordo.

Come raccontati nei giorni scorsi la società rossonera avrebbe messo nel mirino il trequartista del Chelsea Christian Pulisic come sostituto di Brahim Diaz tornato al Real Madrid dopo 3 stagioni in prestito alla corte di Stefano Pioli.

Il calciomercato dei rossoneri entra nel vivo, dopo un primo periodo di stallo con gli addii di Massara, Maldini e la cessione di Tonali al Newcastle che ha sorpreso tutti, la dirigenza rossonera sembra decisa e imperterrita nel continuare la campagna acquisti e dopo aver messo a segno i primi due acquisti: Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero, il terzo sembra essere lo statunitense.

La decisione del calciatore

Nelle ultime ore sta circolando la notizia secondo la quale lo statunitense ha preso una scelta chiara e decisa: vuole solo il Milan nel suo futuro, ora la palla passa alle due società che, consci della volontà del calciat0re, dovranno trovare un accordo che ad oggi sembra piuttosto lontano.

Il club di Londra di Todd Boehly, dopo le cessioni illustri di pezzi pregiati come Mount e Havertz, non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese e la richiesta è sempre la medesima: 25 milioni di euro per acquistare Christan Pulisic.

Cifra che, a seguito della cessione di Sandro Tonali, la società rossonera ha possibilità di sostenere ma vorrà in ogni caso provare a strappare qualche altro milione al presidente dei Blues: la trattativa entra nel vivo.