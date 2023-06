Rebic via dal Milan: salta lo scambio con il club di Serie A

Il Milan è intenzionato a cedere Ante Rebic in questa sessione di mercato, ma è sfumato il possibile scambio con un’altra squadra italiana.

In accordo col tecnico Stefano Pioli, il club ha già deciso di voler rivoluzionare il pacchetto offensivo in vista della prossima stagione: in questa prospettiva, ad oggi, gli unici giocatori certi della permanenza in attacco sono Rafael Leao e Olivier Giroud.

A tal proposito, dato soprattutto il deludente rendimento nell’ultima stagione, il nome di Ante Rebic è salito in cima alla lista dei probabili partenti da Milanello.

Calciomercato, Ramadani propone lo scambio Rebic-Jovic: secco no del Milan

Il croato è dunque indirizzato all’addio al Milan dopo 4 stagioni: se si fosse concretizzata una possibile trattativa proposta ai rossoneri, però, sarebbe potuto rimanere ancora in Serie A.

Infatti, come svelato dal Corriere della Sera, quest’ultimo è rappresentato dallo stesso agente di Luka Romero, ovvero Fali Ramadani: definito l’arrivo a parametro zero dalla Lazio del giovane talento spagnolo, l’intermediario avrebbe cercato di imbastire uno scambio tra il n°12 rossonero e Luka Jovic della Fiorentina, anch’egli suo assistito. I due erano stati persino compagni di squadra ai tempi dell’Eintracht Francoforte tra il 2017 e il 2019.

Il tentativo, però, non avrebbe avuto ulteriori sviluppi: secco no da parte di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, che stanno lavorando su altri fronti per il ruolo di centravanti. Rifiutata questa proposta, l’addio di Rebic non è comunque in dubbio. La dirigenza lo ha messo sul mercato e attende solamente offerte più convincenti.