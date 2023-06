Salvini commenta le ultime partenze del Milan: “Mi piange il cuore”

Il probabile addio imminente di Tonali ha fatto infuriare i tifosi del Milan. Tra questi anche il Ministro Matteo Salvini, che ha commentato le ultime notizie riguardanti i rossoneri.

Matteo Salvini, Ministro dei trasporti e delle infrastrutture nonché grande tifoso del Milan ha rilasciato da poco alcune dichiarazioni importanti. Durante l’inaugurazione del cantiere romano che per dieci anni sarà presente a Piazza Venezia per la realizzazione di una nuova fermata della Metro C, il leader della Lega ha commentato il momento non felice dei rossoneri.

Salvini e gli addii dei rossoneri: le sue parole

Non è sicuramente un momento facile per i tifosi rossoneri. Gli addii dolorosi di Maldini e Tonali, capitan passato e futuro, intervallati da quello di Zlatan Ibrahimovic, hanno lasciato un vuoto difficile da colmare nel cuore dei sostenitori del Milan.

Le parole del Ministro Salvini non fanno altro che confermare lo stato d’animo attuale del mondo Milan. Un trittico di addii imprevisti e dolorosi, ognuno per il proprio ruolo, ognuno speciale.