Sportiello, terminate le visite mediche con il Milan: attesa per l’ufficialità

Marco Sportiello ha da poco terminato le visite mediche: a breve, firmerà il contratto che lo renderà un nuovo giocatore rossonero.

Il Milan ha finalmente il suo nuovo secondo portiere. Visti i continui problemi fisici accusati da Mike Maignan nel 2021/2022, la dirigenza rossonera ha voluto assicurarsi per la prossima stagione un vice che potesse dare maggiori certezze rispetto a Ciprien Tatarusanu.

Difatti, la lunga assenza dell’estremo difensore francese ha causato non pochi problemi al reparto difensivo, apparso meno brillante e sicuro, a maggior ragione se posto a confronto con l’annata del diciannovesimo Scudetto, nella quale era stato una vera e propria arma in più.

Calciomercato, Sportiello è arrivato Casa Milan: a breve firma e ufficialità

Per evitare che una situazione simile si possa ripresentare in futuro, il Milan non ci ha pensato due volte prima di acquistare a parametro zero Marco Sportiello, in scadenza di contratto con l’Atalanta.

Il giocatore e i rossoneri avevano raggiunto l’accordo già da diversi mesi e, addirittura, si era tentato di anticipare il suo arrivo allo scorso gennaio, nel periodo di maggiore crisi di rendimento dei rossoneri. Il club bergamasco, però, chiedeva cifre fin troppo elevate per liberarsi in anticipo del portiere classe 1992 e, dunque, l’affare è slittato a questa sessione di mercato.

Nella giornata di oggi, Sportiello ha finalmente svolto le visite mediche come nuovo giocatore del Milan alla clinica La Madonnina ed è passato dal Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Negli scorsi minuti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, l’ex Atalanta si è recato a Casa Milan, dove firmerà il suo nuovo contratto. A breve, dunque, arriverà anche l’ufficialità del primo acquisto estivo del club di via Aldo Rossi.