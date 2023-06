Svolta nella trattativa Loftus-Cheek-Milan: fumata bianca in arrivo?

C’è l’accelerata decisiva per il giocatore. Ruben Loftus-Cheek è a un passo dal vestire la maglia del Milan nella prossima stagione!

Il centrocampista inglese ed il Milan non sono mai stati così vicini. La trattativa pareva arenata dopo l’addio di Maldini, ma non è mai stato così. Chelsea e rossoneri che hanno sempre portato avanti la trattativa. Stesso discorso per il calciatore che è sempre rimasto in contatto con la società.

C’è l’accordo, ad un passo dallo sbarco a Milano!

Secondo La Gazzetta dello Sport, il classe 1996 ha finalmente trovato l’intesa con il Milan. Le distanze tra i rossoneri ed il Chelsea sono minime. Oggi c’è stato un incontro decisivo con l’accelerazione su tutti i fronti. Adesso che Tonali è ad un passo dal Newcastle, il Milan è tornato a spingere per il giocatore che è sempre rimasto nel mirino.

Sostituto subito pronto. Loftus-Cheek prenderà quasi sicuramente il ruolo in campo che fino a poco tempo fa apparteneva a Sandro Tonali. Su di lui c’erano vari club, tra cui la Lazio, ma adesso pare che tutte le altre alternative siano chiuse. L’inglese è pronto per sbarcare a Milano.