Theo Hernandez ancora out: c’è la notizia dalla Francia

Theo Hernandez ha ancora problemi: dalla Francia non hanno dubbi.

Il talento e l’apporto di Theo Hernandez sono importanti per il Milan e per la Francia, quindi la squadra sta monitorando attentamente la situazione e lavorando in sinergia con il giocatore per garantire una pronta e sicura ripresa.

Nonostante le difficoltà attuali, l’obiettivo primario rimane quello di riportare Theo Hernandez in campo al più presto, assicurandosi che il recupero sia completo per evitare eventuali ricadute o complicazioni future.

Il punto sull’infortunio di Theo Hernandez

Secondo l’edizione odierna de L’Equipe, Theo Hernandez continua ad avere problemi al polpaccio e non si è allenato neanche nella giornata di ieri. Nonostante il miglioramento costante, il giocatore del Milan avverte ancora dolore. Lo staff spera che possa tornare in campo oggi, ma le prospettive sono incerte.

Lo staff medico e tecnico della Francia spera che Theo Hernandez possa tornare in campo oggi, ma le prospettive sembrano poco favorevoli. L’infortunio al polpaccio richiede tempo e cura adeguati per guarire completamente, e il club sta facendo tutto il possibile per favorire la ripresa del giocatore nel minor tempo possibile.