Dall’Inghilterra sono sicuri: il Newcastle punta forte un top player del Milan

Al termine di una fantastica stagione in Premier League, gli inglesi si qualificano alla prossima edizione di Champions League e non solo. Il Newcastle United di Eddie Howe si prepara al mercato estivo per disputare un’ottima stagione anche il prossimo anno. I Magpies ha già gli occhi puntati su un gioiellino del Milan.

Tonali nel mirino degli inglesi: tutti i dettagli

Ebbene si, il numero 8 con la maglia rossonera è nel mirino del Newcastle United. L’obiettivo principale per gli inglesi è proprio quello di rafforzare il centrocampo. Inizialmente si aveva come idea James Maddison, retrocesso in Championship con il Leicester City, ma costa ben 60 milioni di sterline, pari a 70 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, un valido sostituto potrebbe essere proprio Sandro Tonali, che è stato descritto come un incrocio tra Pirlo e Gattuso. Al momento il Newcastle non ha presentato nessuna valida offerta per il club rossonero. Il numero 8 potrebbe rinforzare il centrocampo al fianco del brasiliano Bruno Guimarães. Tuttavia, il Milan non sembra intenzionato a cedere il suo pupillo e probabile futuro capitano. Tonali attualmente è legato al club rossonero con un contratto fino al 30 giugno 2027. Il Newcastle riuscirà nell’impresa strappando al Diavolo il suo pupillo?