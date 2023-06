Under 21, che soddisfazione per Tonali: la decisione è ufficiale!

L’Italia U21 è pronta per esordire nell’Europeo di categoria contro la Francia, la prima partita si terrà nella giornata di giovedì.

Nella giornata di oggi tutti i ragazzi convocati dal tecnico federale Paolo Nicolato si sono resi protagonisti delle foto di rito che precedono l’apertura dell’Europeo, che vedrà la squadra U21 affrontare la Nazionale francese giovedì alle ore 20:45.

Italia Under 21: Tonali sarà il capitano all’Europeo!

Durante la sessione di scatti, è emerso un importante particolare sul capitano degli Azzurrini. Infatti, Sandro Tonali è stato immortalato con la fascia da capitano al braccio e sarà lui il leader della giovane Nazionale. La notizia è stata appresa dopo le fotografie scattate al Centro di Preparazione Olimpica a Tirrenia.

Quest’anno, l’ex calciatore del Brescia ha siglato 2 gol e 7 assist in 34 presenze nel campionato di Serie A, mentre in Champions League registra 3 assist in 12 presenze. Il calciatore ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2027.